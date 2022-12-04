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Сегодня, 16:16

«Авангард» с крупным счетом обыграл «Трактор»

Алина Савинова
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Хоккейисты «Авангарда».
Фото ХК «Авангард».

«Авангард» на своем льду победил «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:1.

В составе клуба из Омска Арсений Грицюк и Рид Буше оформили дубли и еще один гол забил Павел Дедунов.

Автором единственной заброшенной шайбы у челябинского клуба стал Антон Бурдасов.

«Авангард», набрав 45 очков в 37 играх, занимает 5-е место в таблице Востока. «Трактор» с 33 очками в 39 встречах идет десятым.

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«Авангард» (Омск) — «Трактор» (Челябинск) — 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)
Голы: Грицюк — 5 (бол., Чистяков, Толчинский), 16:21 — 1:0. Бурдасов — 12 (бол., Бывальцев, Хэмилтон), 19:16 — 1:1. Дедунов — 3 (Михайлов), 25:20 — 2:1. Буше — 21 (бол., Ярош, Ткачев), 36:54 — 3:1. Грицюк — 6 (Толчинский, Беляков), 37:58 — 4:1. Буше — 22 (бол., Найт), 40:40 — 5:1.
Вратари: Демченко — Мельничук (Мыльников, 37:58).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 18 (4+12+2) — 24 (4+8+12).
Судьи: Белов, Кулаков.
4 декабря. Омск. G-Drive Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Трактор
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Витязь – Спартак
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