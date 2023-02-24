«Авангард» в овертайме обыграл «Торпедо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ

«Авангард» в овертайме одержал победу над «Торпедо» в домашнем в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

За гостей забросили Деннис Ян, Антон Сизов и Сергей Гончарук.

В составе «Авангарда» отличились Иван Телегин, Наиль Якупов и Александр Дергачев. Победу омской команде в овертайме принес Дамир Шарипзянов.

«Торпедо» располагается на 4-м месте в турнирной таблице «Запада», набрав 90 очков за 67 матчей.

«Авангард» занимает 2-ю строчку на «Востоке» с 85 баллами за 67 игр.