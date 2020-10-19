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«Авангард» сыграет с рижским «Динамо» и «Автомобилистом» без зрителей из-за постановления властей Московской области

16:14

«Авангард» проведет домашние матчи регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» и «Автомобилиста» при пустых трибунах, сообщает пресс-служба клуба. Причиной стало постановление губернатора Московской области о запрете проведения массовых мероприятий со зрителями до 7 ноября из-за угрозы распространения коронавируса.

Омичи проводят домашние матчи в подмосковной Балашихе. Игра с «Динамо» пройдет 22 октября, с «Автомобилистом» — 24 октября.

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