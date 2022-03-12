«Авангард» сыграет с «Металлургом» во втором раунде плей-офф КХЛ

«Авангард» переиграл «Ак Барс» в серии первого раунда плей-офф КХЛ со счетом 4-2.

В следующей стадии соперником омичей станет «Металлург».

В другой паре 1/2 финала Восточной конференции «Трактор» сыграет с «Салаватом Юлаевым».

На Западе известна пока только одна пара: СКА поспорит со «Спартаком».

В каждой Конференции пары для каждой стадии плей-офф формируются по принципу: наиболее высокий номер «посева» играет с наименьшим номером «посева», второй по счету — с предпоследним, и т.д. Преимущество своей площадки на всех стадиях розыгрыша получают команды с более высоким номером «посева».