«Авангард» сыграет со «Спартаком» в регулярном чемпионате КХЛ 17 октября

«Авангард» встретится со «Спартаком» в матче FONBET Чемпионата КХЛ в четверг, 17 октября. Игра пройдет в ледовом дворце «G-Drive Арена» в Омске. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Авангард» — «Спартак» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Омска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «12». Начало эфира — в 19.15 мск.

Команда Сергея Звягина набрала 13 очков и занимает 10-е место в Восточной конференции. Красно-белые с 20-ю баллами располагаются на 3-й строчке на Западе.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика