«Спартак» в гостях победил «Авангард» в матче с 11 шайбами
«Спартак» обыграл «Авангард» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 6:5.
В составе омской команды шайбы забросили Линден Вей, Илья Рейнгардт, Никита Холодилин, Александр Филатьев и Рид Буше. У «Спартака» голы забили Адам Ружичка (хет-трик), Михаил Мальцев, Павел Порядин и Николай Голдобин.
«Спартак» переместился на второе место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 22 очка. «Авангард» идет десятым на Востоке, имея в активе 13 баллов.
В следующем матче красно-белые сыграют в гостях с «Амуром» 19 октября, а «ястребы» 23-го числа примут «Трактор».
FONBET Чемпионат КХЛ
«Авангард» (Омск) — «Спартак» (Москва) — 5:6 (0:1, 4:1, 1:4)
Голы: Ружичка — 7 (Зайцев, Пашин), 6:17 — 0:1. Ружичка — 8 (Морозов, Порядин), 24:16 — 0:2. Вей — 5 (Гуляев, Коледов), 29:20 — 1:2. Рейнгардт — 5 (Буше, Чистяков), 33:18 — 2:2. Холодилин — 1 (Шарипзянов, Чистяков), 35:11 — 3:2. Филатьев — 3 (Яремчук, Игумнов), 36:32 — 4:2. Мальцев — 7 (бол., Ружичка, Вишневский), 40:36 — 4:3. Порядин — 6 (Миронов), 41:20 — 4:4. Голдобин — 3 (Миронов, Порядин), 46:21 — 4:5. Буше — 6 (Шарипзянов, Рейнгардт), 50:14 — 5:5. Ружичка — 9 (Миронов, Вишневский), 54:00 — 5:6.
Вратари: Проскуряков (Хомченко, 46:21, 58:47) — Николаев (Рибар, 36:32).
Штраф: 11 — 7.
Броски: 38 (9+18+11) — 30 (10+5+15).
Судьи: Кулаков, Ромасько.
17 октября. Омск. G-Drive Арена. 12011 зрителей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|17
|13
|4
|28
|2
|Спартак
|16
|10
|6
|22
|3
|СКА
|16
|10
|6
|21
|4
|Северсталь
|17
|10
|7
|20
|5
|ЦСКА
|16
|7
|9
|19
|6
|Торпедо
|15
|8
|7
|18
|7
|Динамо Мн
|14
|8
|6
|17
|8
|Динамо М
|16
|8
|8
|17
|9
|Витязь
|15
|8
|7
|16
|10
|Куньлунь РС
|16
|6
|10
|13
|11
|Сочи
|15
|5
|10
|11
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|16
|11
|5
|24
|2
|Автомобилист
|16
|9
|7
|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Ак Барс
|15
|9
|6
|18
|5
|Нефтехимик
|16
|7
|9
|18
|6
|Металлург Мг
|17
|8
|9
|16
|7
|Сал. Юлаев
|13
|8
|5
|16
|8
|Лада
|17
|7
|10
|16
|9
|Адмирал
|15
|6
|9
|15
|10
|Авангард
|17
|6
|11
|13
|11
|Амур
|16
|5
|11
|12
|12
|Барыс
|16
|3
|13
|7
|17.10
|12:00
|
Амур – Северсталь
|1 : 2
|17.10
|12:30
|
Адмирал – Лада
|1 : 6
|17.10
|16:30
|
Авангард – Спартак
|5 : 6
|17.10
|19:00
|
Торпедо – Нефтехимик
|- : -
|17.10
|19:00
|
Витязь – Автомобилист
|- : -
|17.10
|19:10
|
Динамо Мн – Металлург Мг
|- : -
|17.10
|19:30
|
СКА – ЦСКА
|- : -