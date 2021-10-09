«Авангард» после трех поражений победил «Спартак»
19:28
«Авангард» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Спартак» (5:2). В составе хозяев 2 (1+1) очка набрал форвард Сергей Толчинский, победная шайба на счету нападающего Франсиса Паре.
Омская команда прервала 3-матчевую серию поражений.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Спартак» (Москва) — 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)
Голы: Толчинский — 3 (буллит), 4:33 — 1:0. Найт — 7 (Толчинский, Якупов), 29:17 — 2:0. Дроздов — 3, 32:00 — 2:1. Локтионов — 5 (Широков, Хохлачев), 39:16 — 2:2. Паре — 2 (Каски), 44:19 — 3:2. Грицюк — 2 (бол., Шарипзянов, Телегин), 50:26 — 4:2. Брюквин — 2 (Покка), 55:10 — 5:2.
Вратари: Грубец — Данск.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 38 (7+10+21) — 35 (10+16+9).
Судьи: Беляев, Одиньш.
9 октября. Балашиха. Арена Балашиха.
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