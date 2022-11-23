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Сегодня, 18:44

«Авангард» проиграл «Спартаку» и прервал серию из 9 побед подряд

Иван Шитик
Корреспондент
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«Спартак» победил «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Москвичи выиграли в гостях со счетом 3:1.

Голами отметились нападающий максимы Цыплаков и защитники Джоуи Кин и Максим Чудинов.

Омичи размочили счет на последней минуте третьего периода, когда отличился форвард Рид Буше.

«Спартак» набрал 37 очков и занимает шестое место в Западной конференции.

У «Авангарда» прервалась серия из девяти побед подряд. Команда занимает шестое место на Востоке (39 очков).

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«Авангард» (Омск) — «Спартак» (Москва) — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы: Цыплаков — 5 (Старченко, Сериков), 29:06 — 0:1. Кин — 4 (бол., Хохлачев, Цыплаков), 35:25 — 0:2. Чудинов — 1 (бол., Хайруллин, Старченко), 57:26 — 0:3. Буше — 20 (бол., Береглазов), 59:59 — 1:3.

Вратари: Демченко (59:14 — 59:59) — Красиков.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 29 (6+7+16) — 35 (18+12+5).

Судьи: Гашилов, Оленин.

23 ноября. Омск. G-Drive Арена.

ХК Авангард
ХК Спартак (Москва)
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Западная конференция И В П О
1 СКА 34 27 7 56
2 ЦСКА 32 21 11 47
3 Торпедо 33 21 12 44
4 Локомотив 33 19 14 44
5 Динамо М 33 18 15 41
6 Спартак 35 16 19 37
7 Витязь 33 15 18 37
8 Динамо Мн 34 14 20 35
9 Северсталь 33 12 21 32
10 Куньлунь 35 12 23 27
11 Сочи 31 5 26 16
Восточная конференция И В П О
1 Металлург 33 21 12 46
2 Автомобилист 32 22 10 46
3 Сибирь 36 21 15 45
4 Адмирал 34 19 15 42
5 Сал. Юлаев 33 17 16 41
6 Авангард 33 18 15 39
7 Ак Барс 33 14 19 34
8 Трактор 34 14 20 32
9 Барыс 34 14 20 30
10 Нефтехимик 32 14 18 29
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23.11 15:30
Сибирь – Амур
 4 : 1
23.11 16:30
Авангард – Спартак
 1 : 3
23.11 16:30
Барыс – Ак Барс
 1 : 2
23.11 17:00
Металлург – Сал. Юлаев
 - : -
23.11 17:00
Трактор – Автомобилист
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