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«Авангард» спародировал «переговоры Варшавы и Берлина»

14:46
Сергей Шумаков. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Сергей Шумаков. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru
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«Авангард» в клубных соцсетях выложил пародию на «переговоры Варшавы и Берлина» — видео, на котором якобы представители «Ак Барса» и «Амура» обсуждают стиль игры форварда омичей Сергей Шумакова.

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Суть переговоров — в попытках сдержать Шумакова, когда он попыется забросить шайбу в стиле лакросс (выезжая из-за ворот и держа шайбу на крюке). Преставители «Амура» пообещали, что «выйдут даже вдесятером, но не позволят ему сделать это».

Сама встреча завершилась победой «Авангарда» (8:2), а одну из шайб Шумаков забросил как раз лакроссом.

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