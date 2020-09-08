«Авангард» спародировал «переговоры Варшавы и Берлина»
14:46
«Авангард» в клубных соцсетях выложил пародию на «переговоры Варшавы и Берлина» — видео, на котором якобы представители «Ак Барса» и «Амура» обсуждают стиль игры форварда омичей Сергей Шумакова.
Суть переговоров — в попытках сдержать Шумакова, когда он попыется забросить шайбу в стиле лакросс (выезжая из-за ворот и держа шайбу на крюке). Преставители «Амура» пообещали, что «выйдут даже вдесятером, но не позволят ему сделать это».
Сама встреча завершилась победой «Авангарда» (8:2), а одну из шайб Шумаков забросил как раз лакроссом.
??? СРОЧНЫЕ НОВОСТИ! Нам удалось перехватить секретные переговоры двух «кошачьих» ? pic.twitter.com/ipksbbSO4N— ХК Авангард (@hcavangardomsk) September 8, 2020