«Авангард» сообщил о завершении монтажа металлического покрытия кровли «Арены Омск»

«Авангард» на официальном сайте сообщил о завершении монтажа металлического покрытия кровли «Арены Омск».

«Строители завершили монтаж металлического покрытия кровли арены, — сообщила пресс-служба омского клуба. — Идет утепление здания. Продолжаются внутренние работы: монтаж инженерных сетей, перегородок, отделка. Центральное отопление подключено на 1-3-х этажах арены. Монтируются металлоконструкции холодного и теплого контуров фасада».

Напомним, что строительство «Арены Омск» планируется завершить осенью 2022 года. С 2018 года омский клуб проводит домашние матчи КХЛ в Балашихе.