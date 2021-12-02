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«Авангард» сообщил о завершении монтажа металлического покрытия кровли «Арены Омск»

13:29
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«Авангард» на официальном сайте сообщил о завершении монтажа металлического покрытия кровли «Арены Омск».

«Строители завершили монтаж металлического покрытия кровли арены, — сообщила пресс-служба омского клуба. — Идет утепление здания. Продолжаются внутренние работы: монтаж инженерных сетей, перегородок, отделка. Центральное отопление подключено на 1-3-х этажах арены. Монтируются металлоконструкции холодного и теплого контуров фасада».

Напомним, что строительство «Арены Омск» планируется завершить осенью 2022 года. С 2018 года омский клуб проводит домашние матчи КХЛ в Балашихе.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/43841/

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Карен Саркисян все материалы автора
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