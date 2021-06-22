«Авангард» сообщил, что стоимость «Арены Омск» осталась прежней

В пресс-службе «Авангарда» сообщили, что стоимость строительства «Арены Омск» осталась прежней. 21 июня появилась информация, что на проект будет дополнительно направлено свыше 2,5 миллиарда рублей.

«Первая часть бюджетного транша в размере 2,4 миллиарда рублей была выделена в ноябре 2020 года. В июне 2021 года Правительство Российской Федерации одобрило выделение Омской области межбюджетного трансфера на сумму 2,5689 миллиарда рублей. В бюджете Омской области в текущем году предусмотрено 395,8 миллиона рублей.

Остальную часть средств финансирует компания «Газпром нефть». Финансирование со стороны компании открыто в 2020 году. Общая стоимость проекта — 12 миллиардов рублей. Стороны выполняют свои обязательства в соответствии с графиком», — говорится в сообщении пресс-службы.

Новый многофункциональный спортивный комплекс в Омске откроется в 2022 году. Он сможет принимать соревнования по хоккею, следж-хоккею, фигурному катанию и шорт-треку. В 2023 году на льду «Омск-Арены» пройдут матчи юниорского чемпионата мира по хоккею.