Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Авангард» сообщил, что стоимость «Арены Омск» осталась прежней

14:42
Теги:

В пресс-службе «Авангарда» сообщили, что стоимость строительства «Арены Омск» осталась прежней. 21 июня появилась информация, что на проект будет дополнительно направлено свыше 2,5 миллиарда рублей.

«Первая часть бюджетного транша в размере 2,4 миллиарда рублей была выделена в ноябре 2020 года. В июне 2021 года Правительство Российской Федерации одобрило выделение Омской области межбюджетного трансфера на сумму 2,5689 миллиарда рублей. В бюджете Омской области в текущем году предусмотрено 395,8 миллиона рублей.

Остальную часть средств финансирует компания «Газпром нефть». Финансирование со стороны компании открыто в 2020 году. Общая стоимость проекта — 12 миллиардов рублей. Стороны выполняют свои обязательства в соответствии с графиком», — говорится в сообщении пресс-службы.

Новый многофункциональный спортивный комплекс в Омске откроется в 2022 году. Он сможет принимать соревнования по хоккею, следж-хоккею, фигурному катанию и шорт-треку. В 2023 году на льду «Омск-Арены» пройдут матчи юниорского чемпионата мира по хоккею.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/42411/

Читайте также

Черчесов в отставку не подавал. И не собирается
А вы никогда не ошибались?! Открытое письмо хейтерам Зобнина
Коваленко и Коноплянка не сыграют за сборную Украины
Чехия — Англия: прогноз Рината Билялетдинова на матч Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд