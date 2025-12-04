«Авангард» — «Сочи»: видеообзор матча

«Авангард» дома обыграл «Сочи» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:2.

Матч проходил в Омске 4 декабря.

По 2 очка у омичей набрали Эндрю Потуральски (1+1) и Семен Чистяков (0+2). Еще по разу забили Александр Волков, Константин Окулов, Артем Блажиевский и Максим Лажуа.

Дубль у гостей оформил Матвей Гуськов. Максим Эллис сделал две результативные передачи.

«Авангард» (43 очка) после 31 матча занимает третье место в Восточной конференции КХЛ. «Сочи» остается последним на «Востоке» — 23 очка в 32 играх.