«Авангард» разгромил «Сочи» в КХЛ

«Авангард» на домашнем льду победил «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 6:0.

По три очка набрали форвард омичей Райан Спунер (1+2) и защитник Дамир Шарипзянов (0+3). Еще по одной шайбе забросили Данил Башкиров, Иван Игумнов, Рид Буше, Коул Касселс и Эмиль Галимов.

Голкипер хозяев Павел Хомченко отыграл на ноль, отразив 27 бросков по своим воротам.

«Авангард» (30 очков) прервал серию из двух поражений кряду и занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ после 32 матчей. Омичи одержали свою самую крупную победу в текущем сезоне.

«Сочи» (25) потерпел четвертое поражение подряд и остается на последней, 11-й позиции на «Западе».

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«Авангард» (Омск) — «Сочи» — 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

Голы: Башкиров — 3 (Меркли, Галиев), 13:15 — 1:0. Игумнов — 2, 21:31 — 2:0. Спунер — 3 (Галимов), 23:57 — 3:0. Буше — 12 (бол., Спунер, Шарипзянов), 38:20 — 4:0. Кэсселс — 2 (бол., Шарипзянов, Якупов), 50:42 — 5:0. Галимов — 2 (Спунер, Шарипзянов), 54:07 — 6:0.

Вратари: Хомченко — Иванов (Волохин, 40:00).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 33 (10+13+10) — 27 (9+8+10).

Судьи: Метальников, Шувалов.

4 декабря. Омск. G-Drive Арена. 11534 зрителя