«Авангард» снизил зарплату Ткачева в этом сезоне на 40 миллионов рублей

«СЭ» стали известны подробности нового контракта нападающего Владимира Ткачева с «Авангардом».

В субботу, 21 декабря, омский клуб продлил соглашение с хоккеистом еще на один год — до конца чемпионата-2029/30. Зарплата Ткачева в текущем сезоне снизилась со 120 миллионов рублей до 80, но за новый год он контракта он получит 120 миллионов, как и за все остальные. Таким образом, его общий оклад (бонусы не учтены) за шесть лет соглашения составит 680 миллионов рублей.

Ткачев выступает за команду из Омска с 2022 года. В нынешнем сезоне 29-летний форвард еще не выходил на лед. Летом во время подготовки он получил тяжелую травму — разрыв ахиллова сухожилия.