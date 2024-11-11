«Авангард» и СКА встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Авангард» и СКА встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 11 ноября. Игра пройдет на «G-Drive Арене» в Омске, стартовое вбрасывание состоится в 16.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляция будет доступна на телеканале и сайте «Матч ТВ». Кроме того, в Омске игру будет показывать телеканал «12», а в Санкт-Петербурге — «78».

Основные события игры «Авангард» — СКА можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Предыдущая встреча команд состоялась 23 сентября и завершилась победой петербуржцев со счетом 4:1.

«Авангард» набрал 18 очков в 22 матчах КХЛ, а СКА — 32 очка в 25 матчах.

Матч «Авангард» — СКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс