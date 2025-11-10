Хоккей
10 ноября, 18:46

Дебютный гол Лутфуллина в КХЛ принес СКА победу над «Авангардом»

Алина Савинова
СКА победил «Авангард» (1:0) в матче FONBET чемпионата КХЛ 10 ноября.
Фото ХК СКА

СКА на выезде победил «Авангард» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 1:0.

Автором единственной заброшенной шайбы стал Игнат Лутфуллин, который отличился в первом периоде с передачи Никиты Недопекина. Для 20-летнего Лутфуллина это первый гол в КХЛ.

СКА одержал третью победу подряд и с 26 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» с 31 очком располагается на третьей строчке на «Востоке». Омская команда потерпела третье поражение кряду.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
10 ноября, 16:30. G-Drive Арена (Омск)
Авангард
СКА
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК СКА
  • Циничный

    Самое удивительное - не пропустили. Неужели научились?

    10.11.2025

  • Давлет Нурпиисов

    Большое значение имеет мотивация... Авангарду интереснее играть с равными себе соперниками ( Ак Барсом, Металлургом, Автона востоке, с ЦСКА , Динамо на западе, ) чем с аутсайдерами типа Лады или того же СКА. Поэтому и Ак Барс проигрывает Ладе, и Авто- Амуру, и Динамо - Сочи....

    10.11.2025

  • Sergey Markelov

    С приходом Бабенко, появилась хоть какая то игра или это стечение обстоятельств и это плоды работы Ларионова?

    10.11.2025

  • Давлет Нурпиисов

    профессором он был в первой пятерке ЦСКА в Советское время.... как тренер- на уровне ствдента 2 курса

    10.11.2025

  • Инта

    На тоненького - с победой армейцы с Невы! Надо отдать должное Ларионову, пошла игра от обороны - три победы над сильными командами в одну шайбу, но победы пошли.

    10.11.2025

  • Андрей Кадулин

    Мы уже готовы побеждать.с победой СКА!!!

    10.11.2025

  • LemieuxMario

    иванова с сухарем)))

    10.11.2025

  • MS

    Похоже проФессеру или прещемили яйца или платёжную ведомость. Но факт на лицо,столо хоть что то получаться что не может не радовать.

    10.11.2025

  • Сон Морфей

    Хахаха, курям промеж булок навтыкали

    10.11.2025

  • Давлет Нурпиисов

    никакущее ска в матче равных соперников обыграло никакущих ястребов:rofl::thumbsup:

    10.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Неужто СКА оживает

    10.11.2025

  • Lars Berger

    Отлично! Всех армейцев - с победой над сильным "Авангардом"!.. Итак, мы вошли в зону плей-офф... Вперёд, СКА (Ленинград)!

    10.11.2025

  • Давлет Нурпиисов

    Это все последствия безграничного обожания и обцыловывания средних ( по меркам НХЛ) если не сказать - ниже среднего, тренеров типа Ги Буше или как у Трактора Ру или гру ... тьфу прости господи... выполнять все их прихоти... в итоге- трактористы идут где то в жопе, а ава перебрав два состава, и наебав все кхл с потолком зарплат , тоже еле еле держится в четверке. Благо там же такой же никакущий авто "катится"...

    10.11.2025

  • man68

    В какой-то момент при игре 6 на 5 в конце матча я насчитал 4 наших игроков за чужими воротами и ни одного на чужом пятаке. ЧТО ВЫ БЛ@ТЬ ДЕЛАЛИ? Это хоккей, а не соревнование, кто быстрее добежит до лицевого борта соперника!

    10.11.2025

  • man68

    Это не невезение, это последствия неправильных установок. Конечно, в комбинационный хоккей играть сложнее, чем делать неподготовленные броски и набрасывать шайбу в зону куда попало, вместо того, чтобы ею дорожить и искать партнёра на более выгодной позиции. Авангард сегодня лучший по двум номинациям: удары клюшкой мимо шайбы и прятание за спины игроков соперника в своём позиционном розыгрыше. Сведение трёх техничных игроков в одно звено в 3-м периоде слегка напомнило прошлый Авангард, но было уже поздно. Мне кажется, что игра Авангарда лучше всего представляется тупостью и эффективностью заща Ибрагимова на льду. Не заслужили победу. Количество обрезов зашкаливает, такой дырявой оборона и такой безликой атака давно не была.

    10.11.2025

  • Bossonn

    С победой СКА! Интересный счет. Не часто СКА на 0 играет)

    10.11.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 26 20 6 42
    2 Ак Барс 25 16 9 34
    3 Авангард 24 14 10 31
    4 Автомобилист 27 14 13 31
    5 Трактор 26 13 13 31
    6 Нефтехимик 26 14 12 29
    7 Амур 25 10 15 24
    8 Салават Юлаев 25 10 15 22
    9 Барыс 26 8 18 21
    10 Адмирал 23 8 15 20
    11 Сибирь 24 7 17 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 25 17 8 36
    2 Торпедо НН 27 17 10 36
    3 Динамо Мн 24 15 9 33
    4 Северсталь 25 16 9 32
    5 Динамо М 24 15 9 31
    6 Спартак 24 13 11 29
    7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
    8 ЦСКА 25 12 13 26
    9 СКА 25 11 14 26
    10 Лада 26 8 18 19
    11 Сочи 22 5 17 14
    Результаты / календарь
    2.11
    3.11
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    12.11 17:00 Салават Юлаев – СКА 2 : 1
    12.11 17:00 Металлург Мг – Лада 6 : 4
    12.11 19:00 Торпедо НН – Сочи - : -
    12.11 19:10 Динамо Мн – Сибирь - : -
    12.11 19:30 Спартак – Локомотив - : -
    Все результаты / календарь

