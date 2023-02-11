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Сегодня, 16:30

«Авангард» одержал волевую победу над СКА

Виталий Косик
Корреспондент
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Корбэн Найт и Арсений Грицюк.
Фото ХК «Авангард»

«Авангард» одержал волевую победу над СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:4.

В составе питерской команды отличись нападающие Александр Волков, Дмитрий Яшкин, защитники Андрей Педан и Михаил Пашнин.

В составе «Авангарда» забросили форвард Рид Буше, защитник Дамир Шарипзянов и форвард Алекс Бродхерст, также дублем отметился нападающий Владимир Ткачев.

СКА возглавляет турнирную таблицу «Запада» с 95 очками за 63 игры.

«Авангард» располагается на 5-й строчке на «Востоке» с 75 баллами за 61 матч.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — СКА (Санкт-Петербург) — 5:4 (1:2, 2:1, 2:1)

Голы: Волков — 12 (Бардаков), 1:07 — 0:1. Буше — 27, 2:25 — 1:1. Педан — 5 (бол., Ожиганов, Жафяров), 15:22 — 1:2. Ткачев — 21 (А. Бродхерст, Пайгин), 24:01 — 2:2. Яшкин — 35 (бол., Жафяров, Ожиганов), 28:20 — 2:3. Ткачев — 22 (Толчинский, Чистяков), 35:31 — 3:3. Кетов — 2 (Пашнин, Гребенщиков), 49:45 — 3:4. Шарипзянов — 6 (бол., Грицюк, Толчинский), 55:21 — 4:4. А. Бродхерст — 2 (Толчинский), 55:51 — 5:4.

Вратари: Демченко — Николаев (56:41).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 20 (11+5+4) — 36 (12+14+10).

Судьи: Кулаков, Оскирко.

11 февраля. Омск. G-Drive Арена.

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КХЛ
ХК Авангард
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Западная конференция И В П О
1 СКА 63 45 18 95
2 Локомотив 63 38 25 84
3 ЦСКА 61 38 23 84
4 Торпедо 61 39 22 83
5 Динамо М 61 35 26 79
6 Витязь 61 32 29 72
7 Северсталь 61 26 35 64
8 Динамо Мн 62 25 37 63
9 Спартак 61 26 35 60
10 Куньлунь 62 21 41 48
11 Сочи 60 7 53 23
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 62 36 26 81
2 Сибирь 61 36 25 78
3 Металлург 61 32 29 75
4 Автомобилист 60 33 27 75
5 Авангард 61 34 27 75
6 Сал. Юлаев 61 32 29 73
7 Адмирал 61 30 31 69
8 Амур 61 28 33 64
9 Нефтехимик 62 29 33 63
10 Трактор 62 27 35 63
11 Барыс 62 26 36 59
Результаты / календарь
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16.02
11.02 14:00
Авангард – СКА
 5 : 4
11.02 14:30
Сал. Юлаев – Витязь
 4 : 0
11.02 14:30
Трактор – Адмирал
 - : -
11.02 15:00
Автомобилист – Динамо Мн
 - : -
11.02 17:00
Северсталь – Амур
 - : -
11.02 17:00
Торпедо – Спартак
 - : -
11.02 17:00
Сочи – Куньлунь
 - : -
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