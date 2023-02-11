«Авангард» одержал волевую победу над СКА

Читать «СЭ» в

«Авангард» одержал волевую победу над СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:4.

В составе питерской команды отличись нападающие Александр Волков, Дмитрий Яшкин, защитники Андрей Педан и Михаил Пашнин.

В составе «Авангарда» забросили форвард Рид Буше, защитник Дамир Шарипзянов и форвард Алекс Бродхерст, также дублем отметился нападающий Владимир Ткачев.

СКА возглавляет турнирную таблицу «Запада» с 95 очками за 63 игры.

«Авангард» располагается на 5-й строчке на «Востоке» с 75 баллами за 61 матч.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — СКА (Санкт-Петербург) — 5:4 (1:2, 2:1, 2:1)

Голы: Волков — 12 (Бардаков), 1:07 — 0:1. Буше — 27, 2:25 — 1:1. Педан — 5 (бол., Ожиганов, Жафяров), 15:22 — 1:2. Ткачев — 21 (А. Бродхерст, Пайгин), 24:01 — 2:2. Яшкин — 35 (бол., Жафяров, Ожиганов), 28:20 — 2:3. Ткачев — 22 (Толчинский, Чистяков), 35:31 — 3:3. Кетов — 2 (Пашнин, Гребенщиков), 49:45 — 3:4. Шарипзянов — 6 (бол., Грицюк, Толчинский), 55:21 — 4:4. А. Бродхерст — 2 (Толчинский), 55:51 — 5:4.

Вратари: Демченко — Николаев (56:41).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 20 (11+5+4) — 36 (12+14+10).

Судьи: Кулаков, Оскирко.

11 февраля. Омск. G-Drive Арена.