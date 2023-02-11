«Авангард» одержал волевую победу над СКА
«Авангард» одержал волевую победу над СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:4.
В составе питерской команды отличись нападающие Александр Волков, Дмитрий Яшкин, защитники Андрей Педан и Михаил Пашнин.
В составе «Авангарда» забросили форвард Рид Буше, защитник Дамир Шарипзянов и форвард Алекс Бродхерст, также дублем отметился нападающий Владимир Ткачев.
СКА возглавляет турнирную таблицу «Запада» с 95 очками за 63 игры.
«Авангард» располагается на 5-й строчке на «Востоке» с 75 баллами за 61 матч.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — СКА (Санкт-Петербург) — 5:4 (1:2, 2:1, 2:1)
Голы: Волков — 12 (Бардаков), 1:07 — 0:1. Буше — 27, 2:25 — 1:1. Педан — 5 (бол., Ожиганов, Жафяров), 15:22 — 1:2. Ткачев — 21 (А. Бродхерст, Пайгин), 24:01 — 2:2. Яшкин — 35 (бол., Жафяров, Ожиганов), 28:20 — 2:3. Ткачев — 22 (Толчинский, Чистяков), 35:31 — 3:3. Кетов — 2 (Пашнин, Гребенщиков), 49:45 — 3:4. Шарипзянов — 6 (бол., Грицюк, Толчинский), 55:21 — 4:4. А. Бродхерст — 2 (Толчинский), 55:51 — 5:4.
Вратари: Демченко — Николаев (56:41).
Штраф: 10 — 8.
Броски: 20 (11+5+4) — 36 (12+14+10).
Судьи: Кулаков, Оскирко.
11 февраля. Омск. G-Drive Арена.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|63
|45
|18
|95
|2
|Локомотив
|63
|38
|25
|84
|3
|ЦСКА
|61
|38
|23
|84
|4
|Торпедо
|61
|39
|22
|83
|5
|Динамо М
|61
|35
|26
|79
|6
|Витязь
|61
|32
|29
|72
|7
|Северсталь
|61
|26
|35
|64
|8
|Динамо Мн
|62
|25
|37
|63
|9
|Спартак
|61
|26
|35
|60
|10
|Куньлунь
|62
|21
|41
|48
|11
|Сочи
|60
|7
|53
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|62
|36
|26
|81
|2
|Сибирь
|61
|36
|25
|78
|3
|Металлург
|61
|32
|29
|75
|4
|Автомобилист
|60
|33
|27
|75
|5
|Авангард
|61
|34
|27
|75
|6
|Сал. Юлаев
|61
|32
|29
|73
|7
|Адмирал
|61
|30
|31
|69
|8
|Амур
|61
|28
|33
|64
|9
|Нефтехимик
|62
|29
|33
|63
|10
|Трактор
|62
|27
|35
|63
|11
|Барыс
|62
|26
|36
|59
|11.02
|14:00
|
Авангард – СКА
|5 : 4
|11.02
|14:30
|
Сал. Юлаев – Витязь
|4 : 0
|11.02
|14:30
|
Трактор – Адмирал
|- : -
|11.02
|15:00
|
Автомобилист – Динамо Мн
|- : -
|11.02
|17:00
|
Северсталь – Амур
|- : -
|11.02
|17:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|11.02
|17:00
|
Сочи – Куньлунь
|- : -