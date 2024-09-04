«Авангард» — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ

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«Авангард» дома обыграл «Сибирь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 2:1.

6 сентября «Авангард» примет «Нефтехимик», «Сибирь» сыграет в гостях с «Автомобилистом» в этот же день.