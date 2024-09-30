«Авангард» и «Сибирь» встретятся в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в понедельник, 30 сентября. Игра пройдет на «G-Drive Арене» в Омске, начало — в 16.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет телеканал «КХЛ Prime» и онлайн-платформа «Кинопоиск» (по подписке). Начало — за 15 минут до стартового вбрасывания. В Омске трансляцию покажет канал «12», в Новосибирске — «ОТС».

Основные события игры «Авангард» — «Сибирь» доступны в матч-центре на нашем сайте.

Команды дважды встречались в сезоне-2024/25. 4 сентября победил «Авангард» (2:1), а 15 сентября — «Сибирь» (4:1).

В регулярном чемпионате КХЛ обе команды провели по 10 матчей. «Авангард» набрал 7 очков, «Сибирь» — 12.