«Авангард» и «Сибирь» сыграют в матче регулярного чемпионата ФОНБЕТ КХЛ в среду, 4 сентября. Стартовое вбрасывание состоится в 16.30 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «КХЛ Prime». Трансляция начнется за 15 минут до игры. Также встречу покажет «Кинопоиск» по платной подписке. Основные события матча «Авангард» — «Сибирь» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Команды проводят первый матч в новом сезоне КХЛ. В сезоне-2023/24 «Авангард» дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина, где уступил «Локомотиву» (3-4 в серии), а «Сибирь» не вышла в плей-офф, заняв 10-е место в Восточной конференции.

25 августа «Сибирь» обыграла «Авангард» (2:1ОТ) на Мемориале Виктора Блинова.

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