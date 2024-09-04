«Авангард» победил «Сибирь» на старте сезона КХЛ

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«Авангард» дома обыграл «Сибирь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

У омского клуба шайбы забросили Станислав Галиев и Илья Рейнгардт. Ассистентский дубль оформил Дамир Шарипзянов. У новосибирцев отметился Георгий Белоусов.

6 сентября «Авангард» примет «Нефтехимик», «Сибирь» сыграет в гостях с «Автомобилистом» в этот же день.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Галиев — 1 (бол., Шарипзянов, Николишин), 14:54 — 1:0. Белоусов — 1 (Гоголев, Гордеев), 27:08 — 1:1. Рейнгардт — 1 (бол., Галиев, Шарипзянов), 52:32 — 2:1.

Вратари: Хомченко — Красоткин (15:39 — 16:31, 58:08).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 22 (13+6+3) — 20 (13+4+3).

Судьи: Акузовский, Раминг.

4 сентября. Омск. G-Drive Арена. 12011 зрителей.