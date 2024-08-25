«Сибирь» в овертайме обыграла «Авангард» в Кубке Блинова
«Сибирь» одержала победу над «Авангардом» в матче FONBET Кубка Блинова — 2:1 ОТ.
Победную шайбу в овертайме забросил Тэйлор Бек. Еще один гол «Сибири» на счету Григория Белоусова. У омичей отличился Станислав Галиев.
Победителем Кубка Блинова стал «Локомотив». 25 августа ярославцы обыграли «Барыс» (5:2).
FONBET Кубок Блинова
«Авангард» (Омск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Галиев — 2 (Шарипзянов, Макеев), 26:10 — 1:0. Белоусов — 1 (Пьянов, Аланов), 58:11 — 1:1. Бек — 1 (Мерфи), 60:13 — 1:2.
Вратари: Бердин (Проскуряков, 30:31) — Красоткин.
Штраф: 12 — 14.
Броски: 24 (8+9+7+0) — 31 (7+16+7+1).
Судьи: Оскирко, Сергеев.
25 августа. Омск. G-Drive Арена. 7579 зрителей.
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|0
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|0
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|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
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|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
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