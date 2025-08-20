«Авангард» в овертайме победил «Сибирь» в матче Кубка Блинова

«Авангард» обыграл «Сибирь» в первом матче Кубка Блинова — 3:2 ОТ.

В основное время голы омской команды забили Александр Волков и Игорь Мартынов. У клуба из Новосибирска заброшенными шайбами отметились Сергей Широков и Егор Яковлев. В овертайме отличился защитник омичей Дамир Шарипзянов.

Следующий матч на Кубке Блинова «Авангард» проведет против «Нефтехимика», а «Сибирь» сыграет с «Локомотивом». Обе встречи пройдут 21 августа.

FONBET Кубок Блинова

«Авангард» (Омск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Голы: Волков — 1 (Якупов), 4:25 — 1:0. Широков — 1 (Яковлев, И. Климович), 22:12 — 1:1. Мартынов — 1 (Леука, Ибрагимов), 26:18 — 2:1. Яковлев — 1 (Жуков, Калиниченко), 53:29 — 2:2. Шарипзянов — 1, 63:23 — 3:2.

Вратари: Серебряков — Доминге.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 35 (16+11+7+1) — 21 (1+8+10+2).

Судьи: Фатеев, Юдаков.

20 августа. Омск. G-Drive Арена. 10542 зрителя.