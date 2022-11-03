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Сегодня, 18:58

Шайба Буше в овертайме принесла «Авангарду» победу над «Сибирью»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Авангард» обыграл «Сибирь» дома в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

В составе хозяев дублем отличился Рид Буше, который забросил победную шайбу в овертайме. Еще один гол омичей на счету Алекса Бродхерста. У «Сибири» авторами голов стали Никита Сетдиков и Михал Чайковски.

«Авангард» одержал третью победу подряд, команда идет на шестом месте в таблице Восточной конференции с 27 очками в 26 матчах. «Сибирь» занимает четвертую строчку с 31 очком в 27 играх.

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«Авангард» (Омск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Сетдиков — 4, 0:24 — 0:1. Буше — 13, 28:41 — 1:1. Чайковски — 1 (бол., Коротков, Бутузов), 37:44 — 1:2. А. Бродхерст — 2 (Ткачев, Буше), 50:48 — 2:2. Буше — 14 (бол., Ткачев), 64:26 — 3:2.

Вратари: Демченко — Красоткин.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 33 (11+9+7+6) — 28 (11+14+3+0).

Судьи: Бирин, Юдаков.

3 ноября. Омск. G-Drive Арена.

Рид Буше
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Сибирь
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