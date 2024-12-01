«Авангард» — «Северсталь»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
«Авангард» и «Северсталь» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 1 декабря. Матч пройдет на «G-Drive Арене» в Омске. Стартовое вбрасывание — в 14.00 по московскому времени.
В прямом эфире игру КХЛ покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляция пройдет на каналах «КХЛ», «КХЛ Prime» и сайте лиги. Жители Омска смогут посмотреть встречу на телеканале «12», начало эфира — в 16.45 по местном времени.
Отслеживать ключевые события и результат игры «Авангард» — «Северсталь» можно в матч-центре сайта «СЭ».
В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Авангард» провел 30 матчей и набрал 28 очков. Предыдущим соперником омичей был «Автомобилист» (2:4, на выезде).
У «Северстали» — 34 очка в 30 играх. В предыдущем матче череповчане уступили «Ладе» (0:3, дома).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|33
|26
|7
|54
|2
|Спартак
|32
|20
|12
|44
|3
|СКА
|32
|19
|13
|42
|4
|Динамо М
|31
|19
|12
|41
|5
|ЦСКА
|29
|15
|14
|37
|6
|Торпедо
|31
|15
|16
|35
|7
|Северсталь
|30
|17
|13
|34
|8
|Динамо Мн
|31
|15
|16
|34
|9
|Витязь
|31
|13
|18
|29
|10
|Куньлунь РС
|32
|12
|20
|27
|11
|Сочи
|30
|11
|19
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|32
|21
|11
|46
|2
|Сал. Юлаев
|30
|20
|10
|42
|3
|Автомобилист
|30
|19
|11
|41
|4
|Ак Барс
|29
|19
|10
|39
|5
|Металлург Мг
|33
|17
|16
|36
|6
|Адмирал
|33
|15
|18
|35
|7
|Нефтехимик
|33
|12
|21
|32
|8
|Лада
|30
|12
|18
|29
|9
|Авангард
|30
|13
|17
|28
|10
|Сибирь
|29
|12
|17
|27
|11
|Барыс
|32
|9
|23
|21
|12
|Амур
|31
|6
|25
|15
|1.12
|14:00
|
Авангард – Северсталь
|- : -
|1.12
|17:00
|
ЦСКА – Барыс
|- : -
|1.12
|17:00
|
Куньлунь РС – Динамо М
|- : -