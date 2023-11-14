«Авангард» в овертайме обыграл «Северсталь» и одержал 7-ю победу подряд
«Авангард» дома победил «Северсталь» в овертайме матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 5:4.
Хозяева трижды отыгрывались по ходу матча, а в дополнительное время забили гол уже на 36-й секунде. Отметился Райан Спунер.
Форвард «омичей» Владимир Ткачев отдал результативную передачу и оторвался в гонке ассистентов КХЛ — 32-й голевой пас.
«Авангард» набрал 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Северсталь» потерпела 3-е поражение подряд и с 31 очком занимает 7-е место «Запада».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Северсталь» (Череповец) — 5:4 ОТ (1:2, 2:1, 1:1, 1:0)
Голы: Буренов — 1 (Лишка, Муханов), 12:33 — 0:1. Буше — 22 (бол., Пьянов, Шарипзянов), 14:30 — 1:1. Пилипенко — 13 (Аймурзин), 19:56 — 1:2. Холодилин — 3 (Спунер, Ткачев), 27:38 — 2:2. Иванцов — 4 (Давыдов, Скоренов), 29:35 — 2:3. Чмыхов — 1 (Шарипзянов, Круженков), 31:27 — 3:3. Мартынов — 5 (Николишин, Абросимов), 55:37 — 4:3. Пилипенко — 14 (Ярош, Моисеев), 59:56 — 4:4. Спунер — 13 (Буше, Ткачев), 60:36 — 5:4.
Вратари: Мишуров (60:08) — Шугаев (58:20 — 59:56).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 27 (9+11+5+2) — 24 (7+6+11+0).
Судьи: Овчинников, Ромасько.
14 ноября. Омск. G-Drive Арена. 11 430 зрителей.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Лада
|31
|18
|13
|41
|2
|Авангард
|30
|19
|11
|41
|3
|Металлург Мг
|30
|18
|12
|40
|4
|Автомобилист
|33
|18
|15
|40
|5
|Ак Барс
|29
|18
|11
|38
|6
|Сал. Юлаев
|29
|17
|12
|35
|7
|Трактор
|29
|16
|13
|35
|8
|Сибирь
|30
|14
|16
|31
|9
|Амур
|29
|12
|17
|30
|10
|Нефтехимик
|30
|12
|18
|29
|11
|Барыс
|31
|9
|22
|25
|12
|Адмирал
|28
|7
|21
|19
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|29
|21
|8
|44
|2
|Спартак
|30
|20
|10
|43
|3
|Локомотив
|29
|18
|11
|38
|4
|Торпедо
|31
|18
|13
|38
|5
|ЦСКА
|29
|15
|14
|32
|6
|Динамо Мн
|28
|14
|14
|32
|7
|Северсталь
|29
|13
|16
|31
|8
|СКА
|28
|15
|13
|30
|9
|Сочи
|30
|12
|18
|26
|10
|Куньлунь РС
|34
|10
|24
|25
|11
|Витязь
|30
|9
|21
|22
|14.11
|12:30
|
Адмирал – Автомобилист
|0 : 3
|14.11
|15:30
|
Сибирь – Торпедо
|4 : 1
|14.11
|16:30
|
Авангард – Северсталь
|5 : 4 ОТ
|14.11
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|- : -
|14.11
|19:00
|
Ак Барс – СКА
|- : -
|14.11
|19:10
|
Динамо Мн – Металлург Мг
|- : -
|14.11
|19:30
|
Спартак – Динамо М
|- : -
|14.11
|19:30
|
Сочи – Витязь
|- : -