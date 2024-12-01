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Сегодня, 16:08

«Северсталь» на выезде одержала победу над «Авангардом»

Алина Савинова
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«Северсталь» победила «Авангард» в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.

Первые два гола в игре забила омская команда усилиями Эмиля Галимова и Наиля Якупова. Затем гости забросили четыре шайбы подряд: у череповецкого клуба отличились Иоаннис Калдис, Данил Аймурзин, Михаил Ильин и Никита Коростелев.

«Северсталь» набрала 36 очков за 31 матч и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Авангарда» 28 баллов после 31 игры и девятая строчка на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Северсталь» (Череповец) — 2:4 (2:1, 0:0, 0:3)

Голы: Галимов — 1 (бол., Прохоркин, Гуляев), 4:17 — 1:0. Якупов — 8 (Игумнов, Прохоркин), 11:11 — 2:0. Калдис — 1 (Коростелев, Т. Давыдов), 12:11 — 2:1. Аймурзин — 14 (Барберио, Ильин), 47:28 — 2:2. Ильин — 3 (Пилипенко), 54:46 — 2:3. Коростелев — 11 (п.в.), 59:51 — 2:4.

Вратари: Серебряков (59:01 — 59:51) — Шостак.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 15 (4+3+8) — 42 (16+13+13).

Судьи: Гашилов, Метальников.

1 декабря. Омск. G-Drive Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Северсталь
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