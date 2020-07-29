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«Авангард», «Северсталь» и ЦСКА — в тройке лидеров по числу заболевших коронавирусом

16:52
Игроки ЦСКА. Фото ХК ЦСКА
Игроки ЦСКА. Фото ХК ЦСКА
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«СЭ» стала известна текущая статистика заболеваний коронавирусом в российском хоккее.

По нашим данным, сейчас 40 активных случаев среди игроков 1999 года рождения и старше и 35 — среди игроков 2000 года рождения и младше. В тройке «лидеров» по числу заболевших (учитывались только хоккеисты из первой, «взрослой» группы) — «Авангард» (10 человек), «Северсталь» (9) и ЦСКА (8). (Алексей Шевченко)

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