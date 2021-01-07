«Авангард» обыграл «Северсталь»

«Авангард» победил «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3. Омичи идут на втором месте в Восточной конференци, «Северсталь» — седьмая на «Западе».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Северсталь» (Череповец) — 4:3 (1:2, 3:0, 0:1)

Голы: Буше — 15 (бол., Каски, Толчинский), 4:23 — 1:0. Няттинен — 4 (Капустин, Гераськин), 9:46 — 1:1. Гуслистов — 2 (А. Гареев, Лалонд), 17:47 — 1:2. Потапов — 2 (Хохлачев, Готовец), 22:40 — 2:2. Дедунов — 4 (Толчинский, Соловьев), 26:30 — 3:2. Каски — 11 (бол., Хохлачев, Секач), 37:12 — 4:2. Гераськин — 7 (Няттинен, Лалонд), 51:43 — 4:3.

Вратари: Грубец — Шугаев (58:23 — 58:39, 59:49).

Штраф: 4 — 12.

Броски: 38 (12+17+9) — 24 (12+7+5).

Судьи: Бондарь, Оленин.

7 января. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».