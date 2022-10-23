Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:34

Гол Буше принес «Авангарду» победу над «Северсталью»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Авангард» дома обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3.

Голами в составе омской команды отметились Зият Пайгин, Сергей Толчинский и Рид Буше, оформивший дубль.

За череповецкий клуб забили Адам Лишка, Даниил Вовченко и Александр Петунин.

«Аванград» прервал серию из трех поражений подряд. Команда занимает девятое место на Востоке с 18 очками в 21 встрече.

«Северсталь» проиграла третий матч подряд и занимает девятое место на Западе, 22 очка в 22 играх.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Северсталь» (Череповец) — 4:3 (2:0, 0:2, 2:1)

Голы: Пайгин — 2 (бол., Толчинский), 6:08 — 1:0. Толчинский — 5 (Чистяков), 13:45 — 2:0. Лишка — 4 (Морозов, Пресс), 27:38 — 2:1. Вовченко — 9 (бол., Гуслистов), 30:45 — 2:2. Буше — 9 (Найт, Ткачев), 45:46 — 3:2. Петунин — 7 (бол., Вовченко, Денисов), 51:07 — 3:3. Буше — 10 (Береглазов, Ткачев), 58:18 — 4:3.

Вратари: Галимов — Подъяпольский (58:34).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 37 (15+11+11) — 18 (1+11+6).

Судьи: Раводин, Спирин.

23 октября. Омск. G-Drive Арена.

ХК Авангард
ХК Северсталь
0
Читайте также
Сестра Роналду постоянно позорится в соцсетях. Теперь сравнила Криштиану с Иисусом
Тутберидзе отказалась от общения с прессой: «За минуту не управитесь»
Саркози раскритиковал следующую на «буксире у США» Европу
СБУ подтвердила задержание главы «Мотор Сич» Богуслаева
Минобороны показало боевые вылеты штурмовиков Су-25 ВКС России в рамках СВО
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник минского «Динамо» Лалонд дисквалифицирован на один матч за драку
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 21 19 2 39
2 Локомотив 21 13 8 29
3 ЦСКА 20 13 7 29
4 Динамо М 21 13 8 29
5 Спартак 23 11 12 27
6 Торпедо 20 12 8 25
7 Витязь 22 10 12 25
8 Динамо Мн 21 9 12 22
9 Северсталь 22 9 13 22
10 Куньлунь 22 8 14 19
11 Сочи 19 3 16 9
Восточная конференция И В П О
1 Металлург 21 14 7 31
2 Автомобилист 21 14 7 29
3 Сал. Юлаев 21 13 8 29
4 Сибирь 22 11 11 24
5 Барыс 21 11 10 23
6 Ак Барс 20 9 11 22
7 Адмирал 21 9 12 21
8 Трактор 21 8 13 19
9 Авангард 21 8 13 18
10 Нефтехимик 20 8 12 17
11 Амур 21 6 15 16
Результаты / календарь
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
23.10 10:00
Амур – Спартак
 3 : 4 ОТ
23.10 14:00
Авангард – Северсталь
 4 : 3
23.10 17:00
Нефтехимик – Барыс
 - : -
23.10 17:00
Торпедо – Куньлунь
 - : -
23.10 17:00
Сочи – Автомобилист
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости