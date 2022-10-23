Гол Буше принес «Авангарду» победу над «Северсталью»

«Авангард» дома обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3.

Голами в составе омской команды отметились Зият Пайгин, Сергей Толчинский и Рид Буше, оформивший дубль.

За череповецкий клуб забили Адам Лишка, Даниил Вовченко и Александр Петунин.

«Аванград» прервал серию из трех поражений подряд. Команда занимает девятое место на Востоке с 18 очками в 21 встрече.

«Северсталь» проиграла третий матч подряд и занимает девятое место на Западе, 22 очка в 22 играх.

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«Авангард» (Омск) — «Северсталь» (Череповец) — 4:3 (2:0, 0:2, 2:1)

Голы: Пайгин — 2 (бол., Толчинский), 6:08 — 1:0. Толчинский — 5 (Чистяков), 13:45 — 2:0. Лишка — 4 (Морозов, Пресс), 27:38 — 2:1. Вовченко — 9 (бол., Гуслистов), 30:45 — 2:2. Буше — 9 (Найт, Ткачев), 45:46 — 3:2. Петунин — 7 (бол., Вовченко, Денисов), 51:07 — 3:3. Буше — 10 (Береглазов, Ткачев), 58:18 — 4:3.

Вратари: Галимов — Подъяпольский (58:34).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 37 (15+11+11) — 18 (1+11+6).

Судьи: Раводин, Спирин.

23 октября. Омск. G-Drive Арена.