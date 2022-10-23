Гол Буше принес «Авангарду» победу над «Северсталью»
«Авангард» дома обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3.
Голами в составе омской команды отметились Зият Пайгин, Сергей Толчинский и Рид Буше, оформивший дубль.
За череповецкий клуб забили Адам Лишка, Даниил Вовченко и Александр Петунин.
«Аванград» прервал серию из трех поражений подряд. Команда занимает девятое место на Востоке с 18 очками в 21 встрече.
«Северсталь» проиграла третий матч подряд и занимает девятое место на Западе, 22 очка в 22 играх.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Северсталь» (Череповец) — 4:3 (2:0, 0:2, 2:1)
Голы: Пайгин — 2 (бол., Толчинский), 6:08 — 1:0. Толчинский — 5 (Чистяков), 13:45 — 2:0. Лишка — 4 (Морозов, Пресс), 27:38 — 2:1. Вовченко — 9 (бол., Гуслистов), 30:45 — 2:2. Буше — 9 (Найт, Ткачев), 45:46 — 3:2. Петунин — 7 (бол., Вовченко, Денисов), 51:07 — 3:3. Буше — 10 (Береглазов, Ткачев), 58:18 — 4:3.
Вратари: Галимов — Подъяпольский (58:34).
Штраф: 10 — 8.
Броски: 37 (15+11+11) — 18 (1+11+6).
Судьи: Раводин, Спирин.
23 октября. Омск. G-Drive Арена.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|21
|19
|2
|39
|2
|Локомотив
|21
|13
|8
|29
|3
|ЦСКА
|20
|13
|7
|29
|4
|Динамо М
|21
|13
|8
|29
|5
|Спартак
|23
|11
|12
|27
|6
|Торпедо
|20
|12
|8
|25
|7
|Витязь
|22
|10
|12
|25
|8
|Динамо Мн
|21
|9
|12
|22
|9
|Северсталь
|22
|9
|13
|22
|10
|Куньлунь
|22
|8
|14
|19
|11
|Сочи
|19
|3
|16
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|21
|14
|7
|31
|2
|Автомобилист
|21
|14
|7
|29
|3
|Сал. Юлаев
|21
|13
|8
|29
|4
|Сибирь
|22
|11
|11
|24
|5
|Барыс
|21
|11
|10
|23
|6
|Ак Барс
|20
|9
|11
|22
|7
|Адмирал
|21
|9
|12
|21
|8
|Трактор
|21
|8
|13
|19
|9
|Авангард
|21
|8
|13
|18
|10
|Нефтехимик
|20
|8
|12
|17
|11
|Амур
|21
|6
|15
|16
|23.10
|10:00
|
Амур – Спартак
|3 : 4 ОТ
|23.10
|14:00
|
Авангард – Северсталь
|4 : 3
|23.10
|17:00
|
Нефтехимик – Барыс
|- : -
|23.10
|17:00
|
Торпедо – Куньлунь
|- : -
|23.10
|17:00
|
Сочи – Автомобилист
|- : -