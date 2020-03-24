«Авангард» сделал пародию на клип Little Big
11:10
«Авангард» в Twitter опубликовал свою версию клипа группы Little Big на песню Uno.
— Пусть #CorUNOvirus продолжается, несмотря на коронавирус! — говорится в сообщении. — Ни слова больше! Поднимаем #UnoVisionChallenge на новый уровень — не паникуем, следим за здоровьем и танцуем.
? Пусть #CorUNOvirus продолжается несмотря на коронавирус! (c) @prusikin_iliya (@littlebig_band)— ХК Авангард (@hcavangardomsk) March 24, 2020
НИ СЛОВА БОЛЬШЕ! Поднимаем #UnoVisionChallenge на новый уровень — не паникуем, следим за здоровьем и танцуем ?? #LittleBig pic.twitter.com/ACj78tAlwy
Группа Little Big с песней Uno должна была отправиться на Евровидение-2020, однако из-за пандемии коронавируса конкурс перенесли на следующий год.