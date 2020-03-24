«Авангард» сделал пародию на клип Little Big

«Авангард» в Twitter опубликовал свою версию клипа группы Little Big на песню Uno.

— Пусть #CorUNOvirus продолжается, несмотря на коронавирус! — говорится в сообщении. — Ни слова больше! Поднимаем #UnoVisionChallenge на новый уровень — не паникуем, следим за здоровьем и танцуем.

Группа Little Big с песней Uno должна была отправиться на Евровидение-2020, однако из-за пандемии коронавируса конкурс перенесли на следующий год.