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«Авангард» сделал пародию на клип Little Big

11:10
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«Авангард» в Twitter опубликовал свою версию клипа группы Little Big на песню Uno.

— Пусть #CorUNOvirus продолжается, несмотря на коронавирус! — говорится в сообщении. — Ни слова больше! Поднимаем #UnoVisionChallenge на новый уровень — не паникуем, следим за здоровьем и танцуем.

Группа Little Big с песней Uno должна была отправиться на Евровидение-2020, однако из-за пандемии коронавируса конкурс перенесли на следующий год.

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