"Авангард" – "Салават Юлаев": все билеты на пятый матч серии проданы

Все билеты на пятый матч серии финала Восточной конференции между "Авангардом" и "Салаватом Юлаевым" проданы, информирует официальный сайт омской команды. Встреча пройдет 6 апреля в Балашихе, начало – в 17.00 (мск).

Счет в серии: 3-1 в пользу "Авангарда".

– Дополнительные встречи для определения победителя, если потребуются, состоятся 8 апреля в Уфе и 10 апреля в Балашихе, – сообщает пресс-служба "Авангарда".

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей