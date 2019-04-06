"Авангард" – "Салават Юлаев": в КХЛ объяснили видеопросмотры в основное время

На 37-й минуте пятого матча полуфинала Кубка Гагарина-2019 "Авангард" – "Салават Юлаев" (2:3 2ОТ, 3-2) после броска Максима Тальбо (№27) по воротам гостей судья видеоповторов инициировал просмотр на пересечение шайбой плоскости линии ворот.

"После броска Максима Тальбо шайба полностью пересекла плоскость линии ворот. Взятие ворот засчитывается."



Разъяснение Департамента судейства по видеопросмотрам в матче 6 апреля: https://t.co/xt1HNIrGJr#КубокГагарина pic.twitter.com/3ceHZ3TDhC – КХЛ (@khl) 6 апреля 2019 г.

После видеопросмотра определено – шайба полностью пересекла плоскость линии ворот – взятие ворот засчитывается.

На 46-й минуте матча после взятия ворот произведенного хозяевами, главный тренер "Салавата" взял запрос на блокировку вратаря. После видеопросмотра определено – была блокировка вратаря, взятие ворот не засчитывается. (Пресс-служба КХЛ)

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