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"Авангард" – "Салават Юлаев": в КХЛ объяснили видеопросмотры в основное время

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На 37-й минуте пятого матча полуфинала Кубка Гагарина-2019 "Авангард""Салават Юлаев" (2:3 2ОТ, 3-2) после броска Максима Тальбо (№27) по воротам гостей судья видеоповторов инициировал просмотр на пересечение шайбой плоскости линии ворот.

 

После видеопросмотра определено – шайба полностью пересекла плоскость линии ворот – взятие ворот засчитывается.

 

На 46-й минуте матча после взятия ворот произведенного хозяевами, главный тренер "Салавата" взял запрос на блокировку вратаря. После видеопросмотра определено – была блокировка вратаря, взятие ворот не засчитывается. (Пресс-служба КХЛ)

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей

 

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/04/06/437702.html

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