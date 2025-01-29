«Авангард» — «Салават Юлаев»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
«Авангард» примет «Салават Юлаев» в матче FONBET чемпионата КХЛ в среду, 29 января. Игра пройдет на «G-Drive Арене» в Омске и начнется в 16.30 по московскому времени.
В прямом эфире встречу покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «Матч ТВ». Трансляция будет также доступна на сайте matchtv.ru и в онлайн-кинотеатре «Okko» (в окне ретрансляции федерального канала). Кроме того, в Омске игру будет показывать местный канал «12», а в Уфе — «БСТ».
Ключевые события встречи «Авангард» — «Салават Юлаев» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».
Команды встретятся в четвертый раз в сезоне. До этого две победы одержали уфимцы (4:2 17 сентября и 4:0 20 января на своем льду), одну — омичи (3:2 12 января на своем льду).
«Авангард» набрал 53 очка в 48 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а «Салават Юлаев» — 65 очков в 49 матчах.
Матч «Авангард» — «Салават Юлаев» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
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|Локомотив
|51
|39
|12
|80
|2
|Северсталь
|50
|32
|18
|65
|3
|Спартак
|48
|29
|19
|64
|4
|Динамо М
|49
|30
|19
|63
|5
|ЦСКА
|48
|27
|21
|62
|6
|СКА
|49
|28
|21
|61
|7
|Динамо Мн
|47
|25
|22
|56
|8
|Торпедо
|49
|23
|26
|54
|9
|Куньлунь РС
|49
|22
|27
|48
|10
|Витязь
|49
|19
|30
|43
|11
|Сочи
|49
|14
|35
|33
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|52
|32
|20
|70
|2
|Автомобилист
|49
|30
|19
|66
|3
|Сал. Юлаев
|49
|31
|18
|65
|4
|Ак Барс
|48
|31
|17
|64
|5
|Металлург Мг
|50
|30
|20
|64
|6
|Авангард
|48
|25
|23
|53
|7
|Адмирал
|50
|21
|29
|51
|8
|Сибирь
|49
|21
|28
|50
|9
|Нефтехимик
|50
|15
|35
|43
|10
|Лада
|47
|18
|29
|42
|11
|Амур
|50
|12
|38
|29
|12
|Барыс
|50
|11
|39
|28
|29.01
|16:30
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Авангард – Сал. Юлаев
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