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Сегодня, 15:15

«Авангард» — «Салават Юлаев»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Авангард» и «Салават Юлаев» встретятся в матче КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото «Авангард», Telegram

«Авангард» примет «Салават Юлаев» в матче FONBET чемпионата КХЛ в среду, 29 января. Игра пройдет на «G-Drive Арене» в Омске и начнется в 16.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «Матч ТВ». Трансляция будет также доступна на сайте matchtv.ru и в онлайн-кинотеатре «Okko» (в окне ретрансляции федерального канала). Кроме того, в Омске игру будет показывать местный канал «12», а в Уфе — «БСТ».

Ключевые события встречи «Авангард» — «Салават Юлаев» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Команды встретятся в четвертый раз в сезоне. До этого две победы одержали уфимцы (4:2 17 сентября и 4:0 20 января на своем льду), одну — омичи (3:2 12 января на своем льду).

«Авангард» набрал 53 очка в 48 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а «Салават Юлаев» — 65 очков в 49 матчах.

Матч «Авангард» — «Салават Юлаев» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Салават Юлаев
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 51 39 12 80
2 Северсталь 50 32 18 65
3 Спартак 48 29 19 64
4 Динамо М 49 30 19 63
5 ЦСКА 48 27 21 62
6 СКА 49 28 21 61
7 Динамо Мн 47 25 22 56
8 Торпедо 49 23 26 54
9 Куньлунь РС 49 22 27 48
10 Витязь 49 19 30 43
11 Сочи 49 14 35 33
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 52 32 20 70
2 Автомобилист 49 30 19 66
3 Сал. Юлаев 49 31 18 65
4 Ак Барс 48 31 17 64
5 Металлург Мг 50 30 20 64
6 Авангард 48 25 23 53
7 Адмирал 50 21 29 51
8 Сибирь 49 21 28 50
9 Нефтехимик 50 15 35 43
10 Лада 47 18 29 42
11 Амур 50 12 38 29
12 Барыс 50 11 39 28
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Авангард – Сал. Юлаев
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