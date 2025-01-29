«Авангард» примет «Салават Юлаев» в матче FONBET чемпионата КХЛ в среду, 29 января. Игра пройдет на «G-Drive Арене» в Омске и начнется в 16.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «Матч ТВ». Трансляция будет также доступна на сайте matchtv.ru и в онлайн-кинотеатре «Okko» (в окне ретрансляции федерального канала). Кроме того, в Омске игру будет показывать местный канал «12», а в Уфе — «БСТ».

Ключевые события встречи «Авангард» — «Салават Юлаев» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Команды встретятся в четвертый раз в сезоне. До этого две победы одержали уфимцы (4:2 17 сентября и 4:0 20 января на своем льду), одну — омичи (3:2 12 января на своем льду).

«Авангард» набрал 53 очка в 48 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а «Салават Юлаев» — 65 очков в 49 матчах.

Матч «Авангард» — «Салават Юлаев» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс