«Авангард» примет «Салават Юлаев» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в четверг, 26 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «G-Drive Арена» в Омске и начнется в 16.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Авангард» — «Салават Юлаев» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Матч в прямом эфире покажут телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 показывают онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко» по платной подписке.

Жители Омска и Омской области смогут посмотреть игру на телеканале «12». Начнется эфир в 19.30 по местному времени.

Для жителей Республики Башкортостан трансляция будет доступна на телеканале «БСТ». Начало — в 18.30 по местному времени.

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