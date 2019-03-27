"Авангард" – "Салават Юлаев": Бьянка исполнит гимн РФ перед первым матчем серии

Российская певица Бьянка исполнит гимн РФ перед первым матчем серии полуфинала Кубка Гагарина между "Авангардом" и "Салаватом Юлаевым", информирует официальный Твиттер омичей. Первый матч пройдет 29 марта в Балашихе, начало – в 19.30 (мск).

– Певица также выступит в перерыве матча и проведёт автограф-сессию. Ждем всех на "Арене Балашиха", будем подпевать вместе! – написал "Авангард".

Ранее сообщалось, что первые две игры в Балашихе пройдут при аншлаге.

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей