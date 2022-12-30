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Сегодня, 18:59

«Авангард» по буллитам обыграл «Салават Юлаев»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Авангард» по буллитам обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом — 3:2.

В составе омской команды забили Федор Малыхин и Владимир Ткачев. За клуб из Уфы отметились Александр Хмелевский и Степан Санников.

Победную шайбу в серии буллитов забросил игрок «Аванграда» Ткачев.

«Салават Юлаев» занимает пятое место на «Востоке» с 55 очками в 45 играх. «Авангард» идет на третьей строчке (58 очков).

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«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 Б (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Хмелевский — 14 (Дроздов, Коледов), 3:48 — 0:1. Санников — 6, 7:18 — 0:2. Малыхин — 3 (Михайлов, Белов), 28:18 — 1:2. Ткачев — 13 (Береглазов), 38:00 — 2:2.

Победный буллит: Ткачев.

Вратари: Демченко — Кареев.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 32 (14+11+5+2) — 24 (8+5+9+2).

Судьи: Морозов, Соин.

30 декабря. Омск. G-Drive Арена. 11977 зрителей.

Владимир Ткачев (Авангард)
Степан Санников
Федор Малыхин
КХЛ
ХК Авангард
ХК Салават Юлаев
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30.12 12:30
Адмирал – Амур
 3 : 5
30.12 15:30
Сибирь – Автомобилист
 1 : 0 Б
30.12 16:30
Авангард – Сал. Юлаев
 3 : 2 Б
30.12 17:00
Трактор – Металлург
 5 : 2
30.12 19:00
Северсталь – Торпедо
 - : -
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