«Авангард» по буллитам обыграл «Салават Юлаев»

«Авангард» по буллитам обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом — 3:2.

В составе омской команды забили Федор Малыхин и Владимир Ткачев. За клуб из Уфы отметились Александр Хмелевский и Степан Санников.

Победную шайбу в серии буллитов забросил игрок «Аванграда» Ткачев.

«Салават Юлаев» занимает пятое место на «Востоке» с 55 очками в 45 играх. «Авангард» идет на третьей строчке (58 очков).

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«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 Б (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Хмелевский — 14 (Дроздов, Коледов), 3:48 — 0:1. Санников — 6, 7:18 — 0:2. Малыхин — 3 (Михайлов, Белов), 28:18 — 1:2. Ткачев — 13 (Береглазов), 38:00 — 2:2.

Победный буллит: Ткачев.

Вратари: Демченко — Кареев.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 32 (14+11+5+2) — 24 (8+5+9+2).

Судьи: Морозов, Соин.

30 декабря. Омск. G-Drive Арена. 11977 зрителей.