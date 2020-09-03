«Авангард» с минимальным счетом одолел «Сибирь». Буше забросил победный гол

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» на своей площадке переиграл «Сибирь». «Ястребы» одержали победу со счетом 1:0.

Автором решающей шайбы стал новичок омичей нападающий Рид Буше.

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«Авангард» (Омск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Буше — 1 (бол., Найт, Толчинский), 49:19 — 1:0.

Вратари: Гарипов — Красоткин (58:33).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 41 (9+22+10) — 20 (7+8+5).

Судьи: Ромасько, Спирин.

3 сентября. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».