«Авангард» разгромил «Трактор», Емелин получил травму

«Аванград» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Трактор» со счетом 5:1.

Во втором периоде травму получил капитан омичей Алексей Емелин.

«Авангард» с 58 очками остался на втором месте в Восточной конференции, «Трактор» с 35 очками замыкает таблицу на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Авангард» (Омск) — 1:5 (1:0, 0:3, 0:2)

Голы: Косов — 7 (бол., Кейлоф), 5:52 — 1:0. Кошелев — 8 (Шумаков, Семенов), 31:11 — 1:1. Шумаков — 10 (Покка, Бек), 33:01 — 1:2. Войнов — 9 (Мартынов, Семенов), 37:40 — 1:3. Семенов — 13 (Шумаков), 41:38 — 1:4. Пьянов — 6 (Клинкхаммер, Макмиллан), 59:15 — 1:5.

Вратари: Федотов (Галимов, 41:38) — Гарипов (32:45 — 33:01).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 30 (8+11+11) — 17 (4+9+4).

Судьи: Ансонс, Спирин.

30 декабря. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.