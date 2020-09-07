«Авангард» разгромил «Амур» со счетом 8:2

«Авангард» победил «Амур» (8:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил Сергей Шумаков. «Авангард» набрал шесть очков и занимает первое место на Востоке. У «Амура» ноль очков и последняя, 12-я позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Амур» (Хабаровск) — 8:2 (1:1, 5:1, 2:0)

Голы: Буше — 3 (Секач), 10:12 — 1:0. Вл. Ушенин — 1 (бол., Горшков, Вяч. Ушенин), 18:51 — 1:1. Дедунов — 1 (Стась), 20:26 — 2:1. Каски — 1 (бол., Буше), 30:24 — 3:1. Шумаков — 2 (бол., Зернов), 32:31 — 4:1. Толчинский — 1 (Хохлачев), 34:51 — 5:1. Шумаков — 3 (Семенов), 35:33 — 6:1. Горшков — 1 (Вяч. Ушенин), 37:14 — 6:2. Секач — 1 (Найт), 48:32 — 7:2. Покка — 1 (Шумаков, Семенов), 53:22 — 8:2.

Вратари: Гарипов (Бобков, 48:32) — Киселев (Аликин, 32:31).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 48 (14+20+14) — 28 (12+8+8).

Судьи: Гофман, Раминг.

7 сентября. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха». 1039 зрителей.