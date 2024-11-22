«Авангард» расторг контракт с защитником Дицем

«Авангард» объявил о расторжении контракта с защитником Дарреном Дицем.

31-летний канадец выступал за омский клуб с 2024 года. В этом сезоне FONBET Чемпионата КХЛ он провел за «Авангард» 18 матчей и набрал 4 (1+3) очка.

«Клуб благодарит Даррена за работу и желает ему успешного продолжения карьеры», — говорится в сообщении клуба.

В КХЛ Диц выступал за ЦСКА и «Барыс».