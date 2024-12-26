«Авангард» расторг контракт с вратарем Хомченко

Вратарь Павел Хомченко покинул «Авангард», сообщает пресс-служба омского клуба. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

«Клуб благодарит Павла за игру и желает ему успешного продолжения карьеры!» — говорится в заявлении «ястребов».

Хомченко выступал за «Авангард» с 2023 года. В этом сезоне 30-летний голкипер провел 28 матчей, отражая 91.4% бросков при коэффициенте надежности 2.37.

Ранее в своей карьере Хомченко играл в «Адмирале», «Спартаке» и других командах.