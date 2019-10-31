«Авангард» расторг контракт с Щербаком

«Авангард» и нападающий Никита Щербак расторгли контракт по соглашению сторон, информирует официальный сайт омичей. Соглашение не предусматривает выплату каких-либо компенсаций.

23-летний Щербак подписал трехлетний контракт с «Авангардом» в июне 2019-го.

«Мы обсудили с тренерским штабом перспективы Никиты в составе нашей команды, — приводит слова президента «Авангарда» Максима Сушинского пресс-служба клуба. — И пришли к выводу, что нет смысла держать игрока, если он не попадает в топ-6 нападающих, в третьем-четвертом звене. Щербак молодой талантливый форвард, нужно дать ему возможность реализовать свой потенциал в другом клубе. Мы благодарим Никиту за профессиональную работу и желаем ему удачи в дальнейшей карьере».

В текущем сезоне Щербак провел 16 матчей за «Авангард» и набрал 6 (2+4) очков.