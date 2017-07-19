"Авангард" расторг контракт с Пестушко

Нападающий Максим Пестушко расторг соглашение с "Авангардом" по взаимному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба. Контракт 32-летнего игрока с омичами действовал до 2019 года.

Форвард перешел в "Авангард" летом 2016 года и провел 59 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 28 (12+16) очков. На его счету также две результативные передачи в 12 встречах плей-офф.

Ранее хоккеист также выступал за "Нефтехимик" и московское "Динамо". Всего в КХЛ он принял участие в 499 матчах и набрал 292 (145+147) балла.