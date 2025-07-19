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19 июля 2025, 08:05

«Авангард» расторг контракт с Ткачевым

Руслан Минаев
Владимир Ткачев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Авангард» расторг соглашение с нападающим Владимиром Ткачевым, сообщает пресс-служба КХЛ.

Ранее «СЭ» сообщал, что главный тренер омского клуба Ги Буше потребовал от руководства расстаться с игроком.

Владимир Ткачев.«Авангард» может расстаться с главной звездой. Причина — в канадском тренере

В сезоне-2024/25 29-летний россиянин провел 4 матча в FONBET чемпионате КХЛ, в которых набрал 5 (1+4) очков. Также на его счету 10 (3+7) очков в 13 играх плей-офф.

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Владимир Ткачев (ХК Металлург)
КХЛ
ХК Авангард
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