«Авангард» расторг контракт с нападающим Галиевым

«Авангард» объявил об уходе из клуба нападающего Станислава Галиева.

Пресс-служба клуба сообщает, что стороны расторгли контракт по взаимному соглашению сторон.

32-летний Галиев летом 2024 года стал игроком «Авангарда». В текущем сезоне КХЛ форвард сыграл 33 матча и набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «-4».

В лиге хоккеист также выступал за «Ак Барс» и московское «Динамо».