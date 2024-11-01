«Авангард» расторг контракт с Линдоном Веем

«Авангард» объявил о расторжении контракта с канадским нападающим Линдоном Веем в связи с семейными обстоятельствами.

«ХК «Авангард» и нападающий Линден Вей расторгли контракт с закреплением прав на игрока за нашим клубом.

У хоккеиста возникли семейные обстоятельства, требующие срочного возвращения в Канаду. Клуб благодарит игрока за работу и желает здоровья его родным», — говорится в заявоении пресс-службы.