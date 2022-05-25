«Авангард» расторг контракт с голкипером Грубецом по инициативе игрока

«Авангард» и вратарь Шимон Грубец заключили соглашение о расторжении контракта по инициативе хоккеиста, сообщает пресс-служба омичей.

Спортивные права в КХЛ на голкипера закрепляются за нашим клубом.

У 30-летнего чеха был действующий контракт с «Авангардом», который рассчитан до конца сезона-2022/23.

Ранее появилась информация, что Грубец продолжит карьеру в швейцарском «Цюрихе».

В завершившемся сезоне чешский вратарь принял участие в 40 встречах регулярного чемпионата при коэффициенте надежности 2.19 и проценте отраженных бросков 92,2. Кроме того, Грубец сыграл в 13 матчах в плей-офф, в среднем за встречу отражая 91,5% бросков при показателе надежности 2,57.

В сезоне-2020/2021 в составе «Авангарда» чешский вратарь стал обладателем Кубка Гагарина.