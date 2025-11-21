«Авангард» расторг контракт с Анселем Галимовым
«Авангард» объявил о расторжении контракта с нападающим Анселем Галимовым.
Договор с 34-летним хоккеистом расторгли по соглашению сторон.
«В первую очередь хотелось бы поблагодарить Анселя Галимова за честную работу в составе нашей команды. Он пополнил ряды «Авангарда» в не самый простой момент и помогал команде набирать важные очки, когда несколько ведущих игроков были травмированы. Сейчас наша команда имеет неплохую глубину и держать на лавке такого игрока мы не видим смысла. Уверен, Ансель своего последнего слова не сказал. Желаем ему удачи в дальнейшей карьере!» — приводит пресс-служба клуба слова генменеджера Алексея Сопина.
Галимов выступал за «Авангард» с сентября 2025 года. С того момента он провел 16 матчей в FONBET Чемпионате КХЛ, в которых набрал 2 (1+1) очка.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|29
|22
|7
|46
|2
|Авангард
|27
|17
|10
|37
|3
|Ак Барс
|28
|17
|11
|36
|4
|Автомобилист
|30
|16
|14
|35
|5
|Нефтехимик
|29
|15
|14
|31
|6
|Трактор
|30
|13
|17
|31
|7
|Амур
|27
|11
|16
|26
|8
|Барыс
|28
|10
|18
|25
|9
|Адмирал
|26
|10
|16
|25
|10
|Салават Юлаев
|27
|10
|17
|23
|11
|Сибирь
|28
|8
|20
|19
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|29
|19
|10
|41
|2
|Торпедо НН
|31
|19
|12
|41
|3
|Северсталь
|29
|20
|9
|40
|4
|Динамо Мн
|28
|18
|10
|39
|5
|Динамо М
|28
|16
|12
|34
|6
|Шанхай Дрэгонс
|27
|13
|14
|32
|7
|Спартак
|28
|14
|14
|31
|8
|ЦСКА
|29
|13
|16
|29
|9
|СКА
|26
|12
|14
|28
|10
|Лада
|28
|9
|19
|21
|11
|Сочи
|26
|7
|19
|19
|21.11
|17:30
|Барыс – Салават Юлаев
|- : -
|21.11
|19:00
|Нефтехимик – Ак Барс
|- : -