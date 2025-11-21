Хоккей
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:08

«Авангард» расторг контракт с Анселем Галимовым

Игнат Заздравин
Корреспондент
Ансель Галимов.
Фото Global Look Press

«Авангард» объявил о расторжении контракта с нападающим Анселем Галимовым.

Договор с 34-летним хоккеистом расторгли по соглашению сторон.

«В первую очередь хотелось бы поблагодарить Анселя Галимова за честную работу в составе нашей команды. Он пополнил ряды «Авангарда» в не самый простой момент и помогал команде набирать важные очки, когда несколько ведущих игроков были травмированы. Сейчас наша команда имеет неплохую глубину и держать на лавке такого игрока мы не видим смысла. Уверен, Ансель своего последнего слова не сказал. Желаем ему удачи в дальнейшей карьере!» — приводит пресс-служба клуба слова генменеджера Алексея Сопина.

Галимов выступал за «Авангард» с сентября 2025 года. С того момента он провел 16 матчей в FONBET Чемпионате КХЛ, в которых набрал 2 (1+1) очка.

Источник: ХК «Авангард»
Ансель Галимов
КХЛ
ХК Авангард
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 29 22 7 46
2 Авангард 27 17 10 37
3 Ак Барс 28 17 11 36
4 Автомобилист 30 16 14 35
5 Нефтехимик 29 15 14 31
6 Трактор 30 13 17 31
7 Амур 27 11 16 26
8 Барыс 28 10 18 25
9 Адмирал 26 10 16 25
10 Салават Юлаев 27 10 17 23
11 Сибирь 28 8 20 19
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 29 19 10 41
2 Торпедо НН 31 19 12 41
3 Северсталь 29 20 9 40
4 Динамо Мн 28 18 10 39
5 Динамо М 28 16 12 34
6 Шанхай Дрэгонс 27 13 14 32
7 Спартак 28 14 14 31
8 ЦСКА 29 13 16 29
9 СКА 26 12 14 28
10 Лада 28 9 19 21
11 Сочи 26 7 19 19
Результаты / календарь
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
21.11 17:30 Барыс – Салават Юлаев - : -
21.11 19:00 Нефтехимик – Ак Барс - : -
Все результаты / календарь

