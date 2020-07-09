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«Авангард» расторг контракт с Андригетто

11:18
Свен Андригетто. Фото ХК «Авангард»
Свен Андригетто. Фото ХК «Авангард»
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«Авангард» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с нападающим Свеном Андригетто. Соглашение с 27-летним хоккеистом было расторгнуто по обоюдному соглашению сторон.

Швейцарец провел всего один сезон за омский клуб в КХЛ: на его счету 56 игр в регулярном чемпионате, в которых он записал на свой счет 27 (13+14) очков, при показателе полезности «+2».

«Мы благодарим Свена за игру в прошедшем сезоне и желаем успешного продолжения карьеры, — заявил официальному сайту клуба генеральный менеджер «Авангард» Алексей Волков. — Контракт расторгнут по обоюдному согласию без выплаты компенсации. Рад, что удалось найти понимание со Свеном и его агентами. Сейчас мы ведем работу по поиску пятого легионера, который усилит наше нападение».

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/39167/

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